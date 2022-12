Kirche : „Instagram-Pfarrerin“ erreicht Zehntausende Menschen

Hamburg Nicht nur ihr Vorgesetzter nennt sie einen „Glücksfall für die Kirche“: Seit 2019 begeistert Josephine Teske Menschen auf Instagram für den Glauben - und zeigt so eine neue Art von Kirche.

Ihr ehemaliger Vorgesetzter nennt sie einen „Glücksfall für die Kirche“: Josephine Teske, Pastorin in der Nordkirche in Hamburg, begeistert auf Instagram Zehntausende Menschen für den Glauben. Die 36-Jährige ist Feministin, Single-Mom, Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) - und zeigt in den sozialen Medien eine neue Art von Kirche.