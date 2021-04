Robert Koch-Institut : Intensivstationen füllen sich weiter

Die Zahl der Covid-Patienten, die auf Intensivstationen in Deutschland behandelt werden müssen, ist am Freitag auf 4.740 angestiegen. Foto: Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dpa

Berlin Die Situation in deutschen Krankenhäusern spitzt sich weiter zu. Auf den Intensivstationen werden nun 4.740 Covid-Patienten behandelt. Die Rufe nach schärferen Maßnahmen werden lauter.

„Der Druck auf die Intensivstationen ist jetzt wirklich sehr groß, in Köln und Bonn sind sie zum Beispiel richtig voll“, sagte der Intensivmediziner Christian Karagiannidis von der Lungenklinik Köln-Merheim dem „Spiegel“. In sieben bis zehn Tagen rechne er „mit einem deutlichen Anstieg der Intensivbelegungen“. Man solle beginnen, Patienten aus dem Raum Köln/Bonn in andere Regionen zu verlegen, um Kapazitäten zu schaffen. „Aber irgendwann ab nächster Woche muss es dann endlich für mindestens zwei Wochen strenge Kontaktbeschränkungen geben, um die Fallzahlen zu senken“, so Karagiannidis, der zur wissenschaftlichen Leitung des Divi-Intensivregisters gehört.