Coronavirus : Inzidenz eine Woche lang gestiegen - nun bei 6,5

Berlin Die Delta-Variante des Coronavirus hat in mehreren anderen Ländern zu massiven Anstiegen der Infektionszahlen geführt. Wie entwickelt sich die Lage in Deutschland?

Dass die Fallzahlen leider seit einigen Tagen wieder ansteigen, sei zu erwarten gewesen, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am RKI in Berlin. Mit Delta dominiere eine Variante, die noch ansteckender sei als die bisher vorherrschende Mutante Alpha. Delta habe sich vor allem in der ungeimpften Bevölkerung rasch verbreitet. „Das Virus macht keine Pause. Es gönnt auch uns keine Pause“, sagte Wieler.