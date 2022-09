Naturgewalt : Inzwischen 74 Tote nach Erdbeben in China bestätigt

Inzwischen 74 Tote nach Erdbeben in China bestätigt

Peking Tausende Häuser wurden beschädigt, Straßen durch Erdrutsche blockiert. Nach dem Erdbeben im Südwesten Chinas wird langsam das ganze Ausmaß der Schäden deutlich. Tausende Helfer suchen nach Opfern.

Die Zahl der Toten infolge des Erdbebens in Südwestchina ist auf 74 gestiegen. Mehr als 250 Menschen wurden verletzt, wie Staatsmedien berichteten. 26 Menschen galten zwei Tage nach dem Beben noch immer als vermisst.

Die Erdstöße am Montag hatten die Stärke 6,8 erreicht. Besonders betroffen waren der Kreis Luding in der vor allem von Tibetern bewohnten Präfektur Ganzi und die Stadt Ya'an in der Provinz Sichuan. Die Gegend liegt ein bis zwei Autostunden südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu.