Weitere Journalisten verletzt Journalist an Grenze zwischen Libanon und Israel getötet

Ein Journalist der Nachrichtenagentur Reuters ist an der israelisch-libanesischen Grenze durch Beschuss zu Tode gekommen, sechs weitere Journalisten wurden verletzt. Reuters bestätigte den Tod des Videojournalisten Issam Abdallah am Freitag in einer Mitteilung. Er habe einem Reuters-Team angehört, das im Süden des Libanon ein Live-Signal gesendet habe. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP, der sich vor Ort befand, sah die Leiche Abdallahs sowie sechs weitere Journalisten, die verletzt wurden. Einige von ihnen wurden mit Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht. Bilder von der Unglücksstelle zeigten ein ausgebranntes Auto.