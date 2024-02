Kuriose Stellenanzeige Die Bahn sucht IT-Experten – für ein mehr als 30 Jahre altes Programm

Im Jahr 1993 feierte die Punkband Die Ärzte ihre Wiedervereinigung, wurden in Deutschland die fünfstelligen Postleitzahlen eingeführt, gewann Bayer Leverkusen mit DFB-Pokal tatdsächlich mal einen Titel – und Microsoft brachte sein Betriebssystem Windows for Workgroups 3.11 heraus. Aus Sicht von IT-Fachleuten ist das Jahr 1993 also vermutlich finsteres Mittelalter.