Unfall auf der A32 : Italien: Ein Toter bei Massenkarambolage auf Autobahn

Chaos auf der A32: Mehrere Fahrzeuge stehen an der Unfallstelle. Foto: ---/Vigili del Fuoco/dpa

Turin Crash mit 25 Fahrzeugen westlich von Turin unweit der französischen Grenze. Es gibt einen Toten und mehrere Verletzte. 20 Menschen in sitzen noch in ihren Autos fest.

Nach Angaben der Feuerwehr waren 25 Fahrzeuge in den Unfall auf der A 32 westlich von Turin unweit der französischen Grenze verwickelt. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Am Nachmittag saßen laut Feuerwehr immer noch 20 Menschen in ihren Autos fest.