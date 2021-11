Ende einer Posse in Italien : Lancia muss nach 47 Jahren seinen Parkplatz räumen

Der Lancia Fulvio war jahrelang an der Via Zamboni 7a in Conegliano geparkt . Foto: Googlemaps/Screenshot RP

Conegliano 47 Jahre lang parkte Angelo Fregolent seinen Lancia am selben Ort in der Provinz Treviso in Italien. Jetzt muss der Oldtimer aber weichen – die Stadtverwaltung will ein Bauprojekt realisieren.