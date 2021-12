Fall in Italien : Mann wollte mit Arm-Attrappe Corona-Impfung umgehen

Biella Ein Zahnarzt in Norditalien braucht zum Arbeiten das Corona-Zertifikat. Impfen lassen wollte sich der Mann allerdings nicht. Und so versuchte er es mit einem Trick.

In Norditalien hat ein Mann versucht, sich mit einer Silikon-Attrappe am Arm gegen Covid-19 impfen zu lassen, ohne das Vakzin tatsächlich injiziert zu bekommen. Er glaube nicht an den Impfstoff, aber brauche das Corona-Zertifikat zum Arbeiten, erklärte der Zahnarzt laut einem Bericht des „Corriere della Sera“ der Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einem Impfzentrum in der piemontesischen Kleinstadt Biella.