Lage in Lampedusa kritisch : Italienischer Frachter rettet 110 Bootsflüchtlinge

Lage in Lampedusa kritisch

Flüchtlinge kommen auf der Insel Lampedusa an. (Archivfoto) Foto: Guardia Costiera - Malavolta/H/ANSA

Rom Ein Boot mit Flüchtlingen pro Stunde erreicht durchschnittlich aktuell die italienische Insel Lampedusa. Das Lager ist überfüllt. Zudem hat ein italienischer Frachter in der Nacht zu Samstag rund 110 Flüchtlinge vor Malta gerettet

Der italienische Frachter „Cosmo“ hat rund 110 Flüchtlinge gerettet, deren Schlauchboot in der maltesischen Rettungszone in Seenot geraten war. Wie die Organisation Alarm Phone in der Nacht zum Samstag auf Twitter mitteilte, wartete ein weiteres Boot mit 56 Flüchtlingen weiterhin auf Hilfe, nachdem die maltesischen Behörden alarmiert worden waren.