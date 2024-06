Erst „Tagesschau“, dann RTL Nachrichtenmann Jan Hofer hört auf

Ende 2020 präsentierte der TV-Journalist nach Jahrzehnten zum letzten Mal die ARD-„Tagesschau“ im Ersten. Danach dachte viele, dass er in den Ruhestand gehen würde, aber sie irrten sich. Hofer war in den vergangenen Jahren das Gesicht der späteren Abendnachrichten „RTL Direkt“. Hofer sagte der dpa: „Ich hatte nie vor, komplett in den Ruhestand zu gehen. Es gab diverse Angebote, das weitaus interessanteste kam von RTL.“