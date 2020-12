Ende bei der Tagesschau : Jan Hofer nimmt Abschied unter Tränen

Hamburg Ende einer Ära bei der „Tagesschau“: Nach fast 36 Jahren hat sich Jan Hofer am Montagabend vom Fernsehpublikum verabschiedet. Sichtlich gerührt kämpfte der Moderator am Ende mit den Tränen.

Sichtlich bewegt bedankte sich der 68-Jährige am Ende der 20-Uhr-Ausgabe bei den Zuschauern und für die vielen guten Wünsche, die ihn zu seinem Ruhestand erreicht hätten. „Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser überwältigen Anzahl“, sage der Chefsprecher mit Tränen in den Augen und ungewohnt wackliger Stimme. Ein großer Dank gelte auch den Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera, in der Redaktion und in der Technik sowie dem Team der Sprecher und Moderatoren.