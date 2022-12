Pandemie : Jana Ina Zarrella: Endlich wieder Geburtstag mit der Familie

Düsseldorf Corona hatte allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt aber konnte Jana Ina Zarrella endlich mit ihren Liebsten zusammen sein.

Sie habe die beiden aufgrund der strengen Ein- und Ausreisebestimmungen in Brasilien und Deutschland rund zwei Jahre lang nicht sehen können. Zarrella sagte, dass die Pandemie viel in uns verändert habe und sie deshalb nur noch mit Menschen zusammen sein wolle, die sie liebe und die ihr gut täten. Ihren Geburtstag am Montag habe sie in diesem Jahr deshalb wieder harmonisch mit all ihren Liebsten bei einem Abendessen gefeiert.