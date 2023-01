Trauerarbeit : Jane Birkin will nicht über Tod der Tochter hinwegkommen

Jane Birkin will nicht über Tod der Tochter hinwegkommen

Hamburg Die 76-jährige Sängerin und Schauspielerin spricht über den Tod ihrer Tochter vor zehn Jahren. Sie hat ihn bis heute nicht verwunden.

Die 76-jährige Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin trauert noch immer sehr um ihre Tochter Kate. „Ich will nicht über den Tod meiner Tochter hinwegkommen, ich will keine Hilfe, es je hinter mir zu lassen“, sagte die Wahlfranzösin dem Magazin „Stern“. Sie hat den Tod ihrer Tochter in einigen Liedern verarbeitet.