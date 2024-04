Glosse zu japanischer Studie Mit einem Zettel die eigene Wut bekämpfen

Manchmal muss es einfach raus. Und manchmal entsteht so Legendäres. Wenn Wut sich Bahn bricht, kann das zu zeitlosen Zitaten führen. „Flasche leer“ wäre so eins, das wir Trainerlegende Giovanni Trapattoni zu verdanken haben. Dem Italiener war der Geduldsfaden nach einer schmachvollen Niederlage seines FC Bayern München so gründlich gerissen, dass er 1998 eine legendäre Wutrede in die Mikrofone schmetterte, die nicht nur der damalige Spieler Thomas Strunz wohl nie vergessen wird. Noch etwas Ältere erinnern vielleicht das sprichwörtliche HB-Männchen, das als Zeichentrickfigur in Werbespots mit zuverlässiger Cholerik aus nichtigem Anlass in die Luft ging, um sich dann unter Nikotinzufuhr wieder zu beruhigen.