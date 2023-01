Nahverkehr : Japanisches Mädchen spielt U-Bahn-Fahrerin - Züge verspätet

Pendler drängen sich in Tokio in einen Waggon (Symbolbild). Foto: Kiichiro Sato/AP/dpa

Tokio Japans Bahnen sind für ihre Pünktlichkeit bekannt. Doch in der Stadt Kobe schlüpft ein Kind in den Führerstand und wirbelt den Fahrplan durcheinander.

In Japan hat sich ein kleines Mädchen in die unverschlossene Lokführerkabine einer U-Bahn geschlichen und damit den Bahnhofsbetrieb durcheinander gewirbelt. Wie die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ meldete, hatte der U-Bahn-Fahrer nach Ankunft im Endbahnhof Seishin-chuo in der Großstadt Kobe zwecks Wendebetrieb die Fahrerkabine verlassen und dabei vorschriftswidrig die Tür unverschlossen gelassen.