Schauspieler : Jason Momoa hat ein Herz für Schweinchen

Los Angeles „Mein neuer Freund“: Schauspieler Jason Momoa kann nicht mit Tieren am Set arbeiten, weil er sie sofort adoptieren will.

Ein Schweinchen namens Lau Lau? „Aquaman“-Star Jason Momoa hat in einem Instagram-Video einen neuen tierischen Freund präsentiert. Nach eigenen Angaben hatte er das Schwein am Set des Fantasyfilms „Schlummerland“ kennengelernt, der ab dem 18. November auf Netflix zu sehen ist. In der Geschichte wird das Plüsch-Schwein eines Mädchens lebendig.

„Deshalb kann ich nicht mit Tieren arbeiten: Ich will sie mit heim nehmen“, kommentierte der 43-Jährige den Clip, in dem er das Schweinchen in den Armen hält. Als Namen des Tieres kamen für den auf Hawaii geborene Schauspieler zwei fleischhaltige hawaiianische Gerichte in die engere Auswahl: „Mein neuer Freund Lau Lau. Oder Manapua. Wir haben uns noch nicht entschieden“, schrieb er.