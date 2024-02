Rakete auf den Weg ins All geschickt Jeff Koons schickt Kunst auf den Mond

Dass ein Künstler seine Kunst freiwillig auf den Mond schießt, wohin mancher sie auch hinwünscht, passiert gerade über unseren Köpfen und könnte in der Nacht auf den 23. Februar final geglückt sein. Jeff Koons, für Mondpreise und knallbunte Kitschkunst bekanntes Lieblingskind des Kunstmarktes, hat sich mit einem nicht minder polarisierenden Zeitgenossen zusammengetan, Elon Musk, reichster Mann des Universums. Zwei Galaktiker unter sich: Koons hat mit einer Rakete von Musk und der Sonde „Odysseus“ 125 Edelstahlskulpturen auf den Weg ins All geschickt. Mit an Bord: Messinstrumente der Nasa. Acht Tage soll der Kunsttransport unterwegs sein. Einmal gelandet, werden Koons „Moon Phases“ zur Ausstellung. Es sind Kugeln mit drei Zentimetern Durchmesser, die verschiedene Mondphasen darstellen und Namen wie „Buddha“, „Leonardo da Vinci“, „Konfuzius“, „David Bowie“ oder „Grace Kelly“ tragen.