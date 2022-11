Promi-Paar : Jennifer Lopez ist stolze Frau Affleck

Glücklich vereint: Ben Affleck und Jennifer Lopez 2021 in Los Angeles. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles Turbulente Jahre liegen hinter ihnen. Mittlerweile fühlt sich Jennifer Lopez als Ehefrau von Ben Affleck sichtlich wohl. Da sind dann Namen eher Nebensache.

Popstar und Schauspielerin Jennifer Lopez ist stolz auf ihren offiziellen neuen Nachnamen. „Die Leute werden mich weiterhin Jennifer Lopez nennen. Aber mein offizieller Name wird Frau Affleck sein, weil wir miteinander verbunden sind“, sagte die 53-Jährige, die im Juli dem Schauspieler Ben Affleck das Jawort gegeben hatte, der „Vogue“. „Wir sind Ehemann und Ehefrau. Darauf bin ich stolz.“

Lopez und Affleck hatten im Juli in Las Vegas und im August bei einer größeren Zeremonie auf Afflecks Anwesen in Georgia geheiratet. Ihren „On the JLo“-Newsletter unterzeichnete die Sängerin danach mit dem Namen Jennifer Lynn Affleck. Der Latina-Star und der Hollywood-Schauspieler waren schon vor rund 20 Jahren einmal ein Paar, hatten dann aber im Januar 2004 ihre Verlobung aufgelöst und sich getrennt.