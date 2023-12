Influencer aus der Region Kritik an Jeremy Fragrance nach Treffen mit Rechtsradikalen

Weil er sich auf einer Gala in New York mit Menschen aus der rechtsextremen Szene gezeigt hat, bekommt der Parfum-Influencer Jeremy Fragrance viel Kritik. Zudem sind mehrere Unternehmen auf Distanz zum 34-Jährigen gegangen. Fragrance, dessen Firma in Sankt Augustin beheimatet ist, hat am Dienstag den Vorwurf zurückgewiesen, etwas mit Rechtsradikalen zu tun zu haben. „Ich hab' in keinster Weise irgendwas mit rechtsradikalem Kram zu tun, null“, sagte er in einem Instagram-Video. Er stehe am ehesten noch für die CDU.