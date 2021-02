Konzern fordert Gebühren : Teures Nachspiel für „Jerusalema-Challenge“ bei Polizei in NRW

Teures Nachspiel für „Jerusalema-Challenge“ bei Polizei in NRW

Aktion aus dem vergangenen Herbst. Auch in Bonn haben Menschen zum Song „Jerusalema“ getanzt. Foto: Benjamin Westhoff

Düsseldorf Viele Gruppen und Belegschaften haben bereits zum Song „Jerusalema“ getanzt und ihr Video dazu veröffentlicht. Doch der Trend hat für die Polizei in Nordrhein-Westfalen nun ein teures Nachspiel.

Das Portal zitierte am Wochenende einen Warner-Sprecher mit den Worten: „Wir lieben die Tatsache, dass die Fans hinter 'Jerusalema' stehen. Aber wenn Organisationen in Deutschland den Song nutzen, um sich selbst zu promoten, sollten sie sich unserer Meinung nach eine Synchronisationslizenz sichern.“ In diesen „schwierigen Zeiten“ sei es „wichtiger denn je, dass Künstler und Künstlerinnen für ihre Musik bezahlt werden, wenn sie von Dritten genutzt wird, um ihre Reputation zu steigern.“