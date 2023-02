Erinnerungen : Jochen Schropp: 1990er waren „grandiose Jahre“

Berlin Der Moderator verbindet mit den Neunzigern Höhen und Tiefen. Er plaudert aus dem Nähkästchen: Bestimmte Erlebnisse haben ihn besonders geprägt.

Jochen Schropp (44) denkt mit Wehmut an die 1990er Jahre zurück. „Ich bin gerne in den 90ern groß geworden und habe viele gute Erinnerungen an das Jahrzehnt“, sagte der TV-Moderator der Deutschen Presse-Agentur.