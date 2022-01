Corona-Regeln in NRW : Wann gelten mit Johnson & Johnson Geimpfte als geboostert?

Corona-Regeln in NRW

Service Bonn Wer mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson gegen das Coronavirus geimpft wurde, hat nur eine Spritze zur vollständigen Immunisierung bekommen. Eine zeitnahe Auffrischung wird jedoch empfohlen. Nun gibt es eine Regelung dazu, ob diese in NRW als Booster zählt.

„Die Booster-Impfung ist bei der Omikron-Variante der beste Schutz“, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kürzlich. Mittlerweile (Stand: 12. Januar) gelten in Deutschland fast 37 Millionen Menschen als geboostert, das sind etwa 44 Prozent der Bevölkerung.

Mit der Booster-Impfung ist umgangssprachlich die Auffrischimpfung gemeint, also eine dritte Spritze. Doch wie sieht es bei Menschen aus, die als Grundimmunisieriung den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben? Bei diesem reicht nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts bereits eine Spritze zur vollständigen Grundimmunisierung. Die Ständige Impfkommission hingegen rät „eine Grundimmunisierung mit der Covid-19 Vaccine Janssen mit einem mRNA-Impfstoff als weitere Dosis zu optimieren.“ Empfohlen wird, dass Menschen, die bisher eine Impfstoffdosis mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff erhalten haben, ab vier Wochen nach der Impfung eine zusätzliche Impfstoffdosis mit einem mRNA-Vakzin (Biontech oder Moderna) erhalten.

Was denn nun? Die beiden Angaben scheinen sich auf den ersten Blick zu widersprechen. Das NRW-Gesundheitsministerium stellt auf Nachfrage nun klar, ab wann Johnson & Johnson-Geimpfte als geboostert gelten.

Johnson & Johnson: Ab wann gelten Geimpfte als geboostert?

Sie betont aber: „Diese Regelungen gelten solange, bis der Bund beziehungsweise das Paul-Ehrlich-Institut entsprechende Anpassungen der Bundesregelungen vornehmen.“ Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass das Land NRW die Regelungen noch einmal anpasst und Johnson & Johnson-Geimpfte dann ebenfalls erst nach einer dritten Spritze als geboostert gelten. In diesem Fall werden wir diesen Artikel anpassen, Sie finden die entsprechende Information dann an dieser Stelle.