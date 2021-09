Jülich : Mensch stirbt bei Brand - Feuerwehr prallt gegen Lkw

Jülich Ein Feuerwehrauto ist in Jülich auf dem Weg zu einem tödlichen Wohnhausbrand, als es mit einem Lkw heftig zusammenstößt. Neun Menschen werden verletzt, der Schaden ist immens.

Demnach war die Wucht des Aufpralls am Montagabend so groß, dass der mit Zuckerrüben beladene Lkw an einer Kreuzung gegen ein Auto und dann in das Schaufenster eines Sonnenstudios geschleudert wurde.