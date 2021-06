Essen : Jugendliche sollen Jungen niedergestochen haben

Ein Polizist hält ein sichergestelltes Messer in der Hand. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Reichwein

Essen Eine Gruppe von Jugendlichen soll in Essen zwei Jungen verfolgt, einen der beiden (16 Jahre) ausgeraubt und den anderen (15) niedergestochen haben. Die mutmaßlichen Täter waren jünger als die Opfer.

Eine Gruppe von Jugendlichen soll in Essen zwei Jungen verfolgt, einen der beiden (16) ausgeraubt und den anderen (15) niedergestochen haben. Das 15-jährige Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr habe nach der Tat vom Freitagabend aber nicht bestanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 15-Jährige sei noch am selben Tag wieder entlassen worden. Die Beute liege im „einstelligen Bereich“, sagte ein Polizeisprecher. Die Verdächtigen entkamen unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und fahndet nach den Angreifern.