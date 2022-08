Jugendwort 2022 : Tagesschau-Sprecherin trägt Jugendwörter vor - viraler Hit bei TikTok

Stuttgart Auch in diesem Jahr wird wieder das „Jugendwort des Jahres“ gewählt. Sie haben keine Ahnung, wie man „Gommemode“, „sus“ oder „Bre“ ausspricht? Kein Problem. Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner hilft in einem viralen Clip weiter.

Rund zwei Monate sind noch Zeit für die Wahl des „Jugendworts des Jahres“. Bis zum 13. September kann jeder und jede auf der Internetseite langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres aus den Top Ten wählen. Die letzte Runde mit drei Finalisten läuft dann bis zum 18. Oktober. Das „Jugendwort 2022“ soll am 25. Oktober gekürt werden. Im vergangenen Jahr wurde es „cringe“: Der Begriff beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes und setzte sich beim Voting des Langenscheidt-Verlags mit 42 Prozent der Stimmen durch.

In diesem Jahr stehen unter anderem die Begriffe „Gommemode“ (unendlich stark, unbesiegbar), „Slay“ (wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht) und „wild“/„wyld“ (heftig, krass) zur Auswahl. „Smash“ kommt nach Angaben des Stuttgarter Verlags vom Spiel „Smash or Pass“ und meint so viel wie: mit jemandem etwas anfangen. „Sus“ wiederum steht für suspekt, verdächtig und stamme vom Spiel „Among Us“.