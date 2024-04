Leute Juli Zeh: Sylt ist ein Symbol - Rügen auch

Insgesamt sieht Zeh in der Vorliebe fürs beschauliche Sylt „keine Art von Eskapismus oder gar Globalisierungsverweigerung der Oberschicht“. „Nach einer Woche Hongkong darf es eben auch mal das nette und überschaubare Kampen sein.“ Sie meint, die gleichen Leute flögen zum Shoppen nach New York „und haben sicher auch ein Domizil an der Côte d'Azur oder in St. Moritz“.