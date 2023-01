Leute : Julia Beautx möchte nicht als Youtube-Mädchen gesehen werden

Düsseldorf Sie hat in den sozialen Medien Millionen von Abonnenten und Follower. „Ich bin im Endeffekt einfach nur eine junge Schauspielerin, die jetzt quasi neu dabei ist“, sagt die 23-Jährige.

„Das wurde von Anfang an so dargestellt: Youtuber oder Influencer können nichts, sind nur da, wo sie sind, weil sie Follower haben und die bekommen nur Rollen oder Möglichkeiten, weil sie bekannt sind“, kritisierte die 23-Jährige. Sie gebe zu, zwar am Anfang durch ihre Reichweite auf Youtube die Chance bekommen zu haben, kleinere Rollen zu spielen. Nun sei das aber nicht mehr so. „Ich bin im Endeffekt einfach nur eine junge Schauspielerin, die jetzt quasi neu dabei ist“, erklärte sie.