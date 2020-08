Keine Lust auf „Hotel Mama“ : Junge Frauen ziehen früher von zu Hause aus

Wiesbaden In Deutschland verlassen junge Menschen früher das elterliche Haus als im EU-Durchschnitt. Schlüsselt man die Statistik jedoch nach Geschlecht auf, zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen.

Mehr als ein Viertel der jungen Erwachsenen im Alter von 25 Jahren lebt noch mit den Eltern zusammen. Allerdings werden junge Frauen eher flügge als Männer, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Nach Angaben des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) lag das geschätzte durchschnittliche Alter beim Auszug aus dem Elternhaus in Deutschland im vergangenen Jahr mit 23,7 Jahren niedriger als im EU-Durchschnitt, der 25,9 Jahre betrug.