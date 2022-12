US-Justiz : Jury zieht sich im Weinstein-Prozess zu Beratungen zurück

Harvey Weinstein verlässt ein Gerichtsgebäude in New York. Foto: John Minchillo/AP/dpa

Los Angeles Vier Frauen werfen dem ehemaligen Filmmogul unter anderem Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe vor. Sollte Weinstein verurteilt werden, wäre es nicht das erste Mal.

Es geht um Vorwürfe von vier Frauen in einem Zeitraum von 2004 bis 2013. Die meisten Übergriffe sollen in Hotels in Beverly Hills stattgefunden haben. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Punkten droht dem 70-Jährigen eine jahrzehntelange Haftstrafe.