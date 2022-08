Heinsberg : JVA-Seelsorger mit Drogen und Handys in Dönern erwischt

JVA-Seelsorger mit Drogen und Handys in Dönern erwischt

Heinsberg Ein Seelsorger kam Mitte Juli mit 13 Dönern in die JVA Heinsberg, die für eine Gruppenveranstaltung gedacht waren. Doch mit Fleisch und Salat waren diese nur zum Teil belegt.

Ein katholischer Seelsorger der JVA Heinsberg soll versucht haben, Haschisch und Handys in Dönern versteckt in die Haftanstalt zu schmuggeln. Der Seelsorger wurde dabei laut dpa-Informationen erwischt. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Wie aus einem vertraulichen Bericht des Justizministeriums hervorgeht, kam der Seelsorger am Nachmittag des 19. Julis mit 13 Dönern in die JVA - gedacht waren sie demnach für eine Gruppenveranstaltung in dem Jugendgefängnis. Bei einer Kontrolle fiel bereits der erste Döner auf, der laut dem Papier „weder mit Fleisch noch Salat, sondern mit augenscheinlich Drogenpäckchen befüllt“ war.