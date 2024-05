Kabelfernsehen, Bahn Card und Zahlungsmittel Das ändert sich im Juni für Verbraucher

Mieter müssen spätestens am 30. Juni geklärt haben, wie sie in ihrer Wohnung künftig weiter fernsehen möchten. Ab Juli dürfen Vermieter die TV-Gebühren nicht mehr auf die Nebenkosten umlegen. Die Verbraucherzentralen warnen vor sogenannten Medienberatern an der Haustür oder am Telefon, die auch in Bonn unterwegs waren. Mieter können selbst entscheiden, ob sie das Fernsehen alternativ über Antenne, Satellit oder Streaming in die Wohnung holen oder einen eigenen Vertrag abschließen, informiert die Verbraucherzentrale.