Jedoch keine Rekordwerte : „Kältepol“ Thüringen - Tiefstwert von minus 26,7 Grad

Offenbach Das sehr kalte Winter-Wetter hat Thüringen fest im Griff. Die Temperaturen sind im Keller.

Mühlhausen lag dabei mit minus 26,7 Grad an der Spitze, gefolgt von Olbersleben mit minus 26 Grad und Dachwig mit minus 25,7 Grad. In die Nähe solcher eisigen Werte kamen nur noch Messstationen in Osthessen: In Sontra wurde mit minus 25,6 Grad ein Kälterekord für die dortige Messstation erreicht. Am Flughafen Fritzlar wurden immerhin noch minus 24 Grad erreicht.