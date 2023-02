Fernsehen : Kai Pflaume verlängert seinen Vertrag mit ARD und NDR

Hamburg Mit seiner Samstagabend-Spielshow „Klein gegen Groß“ erreicht Moderator Kai Pflaume regelmäßig über fünf Millionen Zuschauer. Da kommt Aufhören nicht in Frage.

Fernsehmoderator Kai Pflaume hat seinen Exklusiv-Vertrag mit dem NDR und der ARD verlängert. Die Zusammenarbeit wird mindestens für weitere drei Jahre bis einschließlich 2025 fortgesetzt. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Montag in Hamburg mit. Derzeit führt der 55-Jährige im Ersten durch die Samstagabend-Spielshow „Klein gegen Groß“, die der NDR in Zusammenarbeit mit dem ORF und SRF produziert. „Mit mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Schnitt ist sie Deutschlands erfolgreichste Show-Reihe“, erklärte der Sender.