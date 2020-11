Mit Buden, Glühwein und Kunstschnee : Freizeitpark am Niederrhein plant „Drive-In-Weihnachtsmarkt“

Kalkar Angesichts der Corona-Pandemie können Weihnachtsmärkte nicht in gewohnter Form stattfinden. Die Betreiber eines Freizeitparks am Niederrhein versuchen daher kreativ mit der Situation umzugehen.

Ein Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen plant angesichts der Corona-Pandemie einen „Drive-In-Weihnachtsmarkt“. Die Besucher sollten dabei ihre Autos nicht verlassen, sagte am Mittwoch eine Sprecherin des Freizeitparks in Kalkar am Niederrhein nahe der niederländischen Grenze.