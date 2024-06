Lilo von Kiesenwetter bei RTL-Show So lief das „Kampf der Realitystars“-Finale für die „Seherin von Siegburg“

In dem Finale standen sich am Ende Model und Reality-Sternchen Cecilia Asoro, Entertainer und Reality-Sternchen Calvin Kleinen und eben Lilo von Kiesenwetter gegenüber. Das Finale verlief in diesem Jahr anders als in den vorherigen Staffeln. Hatten in den Jahren zuvor die ausgeschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Gewinner oder die Gewinnerin bestimmt, verlief die Abstimmung diesmal komplizierter. Zwar mussten die Ausgeschiedenen immer noch entscheiden, welchen der drei Finalisten sie unterstützten, doch anschließend mussten sie bei verschiedenen Wissensfragen und Geschicklichkeitsspielen Münzen für die von ihnen unterstützten Finalisten gewinnen.