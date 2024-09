Triebwerksstörung Kampfjet wirft leere Treibstofftanks über Rheinland-Pfalz ab

Zwei bei einem Trainingsflug eines F-16-Kampfjets abgeworfene leere Treibstofftanks sind bei Daufenbach (Kreis Trier-Saarburg) geborgen worden. Der Pilot vom US-Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel habe die Tanks wegen eines Notfalls am Donnerstagnachmittag über einem Waldgebiet abgeworfen, teilte die Polizei in Trier mit. Anschließend habe Pilot unverletzt auf der Air Base landen können.