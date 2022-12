Kriminalität : Kanada: Sechs Tote nach Schüssen in Wohngebäude

Toronto In der kanadischen Metropolregion Toronto erschießt ein Mann fünf Menschen. Bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei stirbt auch der Schütze. Die Ermittlungen laufen.

In Kanada hat ein Mann in einem Wohngebäude fünf Menschen erschossen. Bei einer anschließenden Auseinandersetzung mit Polizeibeamten sei auch der Schütze getötet worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ein weiteres Opfer sei ins Krankenhaus gebracht worden, sein Zustand sei ernst. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Sonntagabend in der Stadt Vaughan in der Metropolregion Toronto.