Tiere : Kaninchenkängurus in Australien ausgewildert

Sydney Langschnauzen-Kaninchenkängurus leben seit Millionen Jahren auf der Erde und sind für das australische Ökosystem ungemein wichtig. Denn ein besonderes Verhalten macht sie zu einer Art tierischer Feuerwehr.

Die australische Tierwelt ist um 20 seltene Langschnauzen-Kaninchenkängurus reicher: Im Rahmen eines Zuchtprogramms für die bedrohten und nur in Down Under lebenden Beutelsäuger seien die Jungtiere jetzt in einem Schutzgebiet des Barrington-Tops-Nationalparks etwa 270 Kilometer nördlich von Sydney in die Freiheit entlassen worden, teilte die Organisation Aussie Ark am Freitag mit. Das Besondere: Der Potorous tridactylus, wie er mit wissenschaftlichem Namen heißt, wird von Experten als „tierische Feuerwehr“ gefeiert.