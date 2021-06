Markus Lanz : Karl Lauterbach: „Wir impfen gegen die Zeit“

Am Dienstagabend war Karl Lauterbach in der Sendung „Markus Lanz“ zu Gast. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Was lässt sich aus dem überraschendem Pandemie-Ausbruch von Taiwan lernen? Markus Lanz und seine Gäste diskutieren auch über Impfpriorisierung, Kinder und den Betrug in deutschen Testzentren.

Darum ging es

Impftempo, Priorisierung, Taiwans neue Corona-Situation und die Vorgänge in deutschen Testzentren – Karl Lauterbach spricht bei Markus Lanz im ZDF am Abend von Betrug in einer Größenordnung von 70 Millionen Euro.