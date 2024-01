Ratgeber zur närrischen Zeit Was an Karneval erlaubt ist und was nicht

Wer an Karneval gerne den einen oder anderen Kabänes trinkt, lässt sein Auto danach stehen. Eine Lockerung des erlaubten Promillewerts gibt es natürlich auch an den närrischen Tagen nicht. Es gilt also wie immer Folgendendes: Wer mit 0,3 Promille am Steuer Ausfallerscheinungen zeigt, macht sich gemäß §316 des Strafgesetzbuches strafbar. Wer dann Ausfallerscheinungen zeigt oder in einen Unfall verwickelt ist, muss mit einer Geldstrafe und mindestens sechs bis neun Monaten Fahrverbot rechnen. Ab 0,5 Promille handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot belegt wird - selbst wenn der Fahrer keine weiteren Auffälligkeiten zeigt. Absolut fahruntüchtig ist ein Fahrer ab einem Promillewert von 1,1: Dann droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe sowie der Verlust der Fahrerlaubnis. Ein absolutes Alkoholverbot (also eine Promillegrenze von 0,0) gilt für Fahranfänger in der Probezeit und Personen bis zum 21. Geburtstag. Da bei Karnevalsfeiern häufig Alkohol im Spiel ist, ist es ratsam, seinen Nachhauseweg schon vor der tollen Party zu planen.