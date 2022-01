Kritik an Politik : Karnevalisten fordern mehr Klarheit für laufende Session

Karnevalsmusik im Februar : BonnLive lädt zu 42 Konzerten in Bonn und Köln Bitte warm anziehen: Zur Karnevalszeit plant das Veranstaltungsunternehmen BonnLive 42 Konzerte in Bonn und Köln mit etlichen Bands. Die Zuschauer sollen in Zelten sitzen, die an den Seiten offen sind.