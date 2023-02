Linda Teodosiu als Ersatzsängerin bei Cat Ballou : Ex-DSDS-Sängerin will mit eigener kölscher Band „Kölle neu frisieren“

Linda Teodosiu, eigentlich Frontfrau der kölschen Band Mätropolis, singt bei der Lachenden Kölnarena als Ersatz für den erkrankten Sänger Oliver Niesen der Band Cat Ballou. Foto: Cat Ballou/Robin Wittwer

In der vergangenen Woche stand Linda Teodosiu als Ersatz für den erkrankten Sänger der Band Cat Ballou auf vielen großen Kölner Bühnen. Seit Kurzem ist sie auch mit ihrer eigenen kölschen Frauenband Mätropolis im Karneval unterwegs.



Normalerweise ist Oliver Niesen die Stimme der Kölschrock-Band Cat Ballou, doch als dieser sich mitten in der Hauptsession eine Stimmbandentzündung zuzog, musste schnell Ersatz her. Er gab auf Instagram bekannt, dass die Band mit der früheren Drittplatzierten der Castingshow Deutschland sucht den Superstar Linda Teodosiu vorerst mit einer Frontfrau auftreten werde, bis er sich auskuriert habe. Daraus wurde ein dreitägiges Arrangement, das der Karneval in Köln und der Region wohl so schnell nicht vergessen wird.

Ende Januar habe der Cat-Ballou-Sänger bei der 31-jährigen Kölnerin angerufen und sie mit kratziger Stimme gefragt, ob sie ihn für die nächsten Tage vertreten könne. „Ich stand erst mal total auf dem Schlauch und konnte es gar nicht glauben“, sagt Teodosiu. „Eigentlich wollte ich absagen. Die Leute wollen doch Olli sehen, nicht mich“, erzählt die Sängerin, als sie im grünen Jogginganzug in ihrem Zuhause in Köln-Porz am Frühstückstisch sitzt und an einem Kaffee nippt. Sie sei erschöpft nach den drei Tagen, an denen sie mit Cat Ballou auf vielen Bühnen in Köln, Bonn und dem Umland aufgetreten ist. Erschöpft, aber glücklich.

Niesen habe bei dem Telefonat gesagt, dass er es verstehen könne, wenn ihr das zu kurzfristig und zu viel sei, erzählt sie. „Ich hatte Sorge, dass das vielleicht nach hinten losgeht und die Leute mich ausbuhen. Ich hatte wirklich, wirklich Schiss.“ Aber dann siegte doch die Liebe für die Bühne über ihre Angst. Über Nacht machte sich Teodosiu daran, die Lieder von Cat Ballou zu lernen. „Ich habe in der Nacht nur drei Stunden geschlafen“, erinnert sie sich. Bei der ersten Probe mit der Band habe sie viele Fehler gemacht. „Ich habe gedacht: Wenn der erste Auftritt so läuft, dann habe ich ein Problem, aber vor allem auch die Jungs. Das ist ja auch schlechte Presse für die. Der Druck war so groß, weil ich auf einmal in aller Munde war.“

Sie habe vor den ersten zwei Auftritten am selben Tag sogar geweint, weil sie sich so weit außerhalb ihrer Komfortzone befunden habe, erzählt Teodosiu. Aber als nach den Auftritten positives Feedback von Karnevalisten und Literaten gekommen sei, habe sie sich besser gefühlt. „Dann lief’s.“

Ihr vorerst letzter Auftritt mit Cat Ballou war am vergangenen Freitagabend vor knapp 16.000 Feiernden in der Lachenden Kölnarena. Sie sei zwar immer noch auf Abruf, sollte Frontmann Niesens Stimmbandentzündung ihm noch einmal in die Quere kommen, aber das wolle man nicht hoffen. Außerdem hat die Sängerin in den kommenden Wochen bereits einen vollen Terminkalender: Neben Auftritten mit ihrer eigenen kölschen Frauenband Mätropolis stehen auch die Aufnahmen für die Geburtstags-Gala „Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden“ an, die voraussichtlich im März bei Sat.1 ausgestrahlt wird.

Eine künftige Kooperation zwischen Teodosiu und Cat Ballou sei in Planung. „Die Jungs haben mir gesagt, dass sie schon eine Idee haben. Ich weiß zwar noch nicht, was es sein wird, aber hoffe sehr, dass da bald etwas kommt“, sagt sie.

Als sie 16 Jahre alt war, trat Teodosiu durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar zum ersten Mal in die Öffentlichkeit – damals landete sie auf dem dritten Platz. Danach folgte ein englischsprachiges Album, später mit dem Kölner Künstler Gentleman der Song „Du lebst mich kaputt“. In den vergangenen Jahren war sie als Sängerin in der Band von Peter Maffay bei mehreren Konzerttouren und Tabaluga-Produktionen dabei.

Die erste kölsche Frauenband Mätropolis will Köln erobern

Ob mit Cat Ballou oder ohne – die Karnevalsbühnen sind für Teodosiu inzwischen kein Neuland mehr: Vor knapp einem Jahr gründete sie mit drei anderen Musikerinnen – Produzentin und Bassistin Jenny Gerdts, Gitarristin Jo Eicker und Schlagzeugerin Trish Ross – die Band Mätropolis, die die Karnevalshauptstadt mit handgemachter, kölscher Popmusik erobern will. Damit wagen sie einen Schritt in eine echte Männerdomäne: Denn im Kölner Karneval gibt es zwar Gesangsgruppen, die nur aus Frauen bestehen, wie beispielsweise Colör oder Funky Marys, aber keine Bands.

„Die anderen Kölschen Bands finden es toll, dass es mal eine kölsche Frauenband gibt. Das gibt einem Mut“, sagt Teodosiu. Bei Konzerten der Bands Kasalla und Miljö in größeren Kölner Hallen durfte Mätropolis als Vorgruppe auftreten. Die Sängerin der Kölschrock-Band Kempes Feinest, Nici Kempermann, habe bei mehreren Auftritt von Mätropolis in der ersten Reihe gestanden und mitgerockt, erzählt Teodosiu stolz.

Dabei hatte sie sich eigentlich nicht vorstellen können, Teil einer kölschen Band zu sein. „Als Jo mich anrief und sagte: ‚Wir gründen eine kölsche Band. Hättest du vielleicht Lust mitzumachen?‘, dachte ich erst: Das wird bestimmt typische Karnevalsmusik – sehr volkstümlich und mit viel Akkordeon. Dazu feier ich gerne ab, aber das bin nicht ich“, sagt die 31-Jährige. Als ihr klar wurde, dass die Band Popmusik auf Kölsch machen wollte, war sie dabei.

Anders als die Musik der bekannten kölschen Bands, haben die Lieder von Mätropolis keinerlei irische und volksmusikalische Einflüsse – und auch kein Akkordeon. „Kölle wird mit unserer Musik neu frisiert“, sagt die Sängerin.

Am Anfang sei es ihr schwer gefallen, auf Kölsch zu singen. „Die Leute fragen immer, woher ich Kölsch kann und ich antworte dann leicht überspielend mit ‚ja, von meinem Opa natürlich’“, sagt Teodosiu und hält sich lachend die Hand an den Kopf, als würde sie eine Rolle spielen. „Aber die Wahrheit ist: Ich kann Kölsch verstehen, aber habe es vor Mätropolis nie selbst gesprochen. Ich hatte viel Hilfe von meinem Opa, meiner Mutter und unserem Kölsch-Coach, der mit uns die Texte durchgegangen ist.“ Inzwischen fühle es sich richtig gut an, auf Kölsch und damit in ihrer eigentlichen Muttersprache zu singen. „Ich bin authentischer denn je zuvor“, sagt die 31-Jährige.

Dritte Single „Mam“ kommt am Muttertag

Die Band Mätropolis: Schlagzeugerin Trish Ross (o.l.), Bassistin Jenny Gerdts (o.r.), Sängerin Linda Teodosiu (u.l.) und Gitarristin Jo Eicker (u.r.) Foto: Mätropolis/Thomas Berschet

Mit „Hingerm Horizont“ und „Fiästa“ hat Mätropolis bislang zwei Singles veröffentlicht, die auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu finden sind. Weitere eigene Lieder spielt die Band schon während ihrer Live-Auftritte, die meisten davon sollen im Laufe des kommenden Jahres als Singles erscheinen. Das Lied, das ihr am meisten am Herzen liegt, ist mit „Mam“ eine Liebesbotschaft an ihre Mutter Belinda, die in den 1970er und 1980er Jahren ebenfalls im Karneval als Sängerin bekannt wurde. Der ruhige Akustiksong, den die Band mit dem Kölner Musiker Mo-Torres gemeinsam geschrieben hat, soll am 14. Mai und damit am Muttertag rauskommen.