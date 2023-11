Brauchtum Karnevalauftakt: Lage „im Bereich des normalen Wahnsinns“

Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn versicherte Knappstein, der Karneval stehe fest an seiner Seite. „Das Gespenst, das wir eigentlich besiegt gesehen haben, ist wieder zurück in unserer Zeit, und das macht mir richtig Angst“, so Kuckelkorn. Er erinnerte an die belastete Geschichte des Karnevals in der NS-Zeit: „Auch der Karneval war damals, in der Zeit des Nazi-Regimes, ein Teil der Maschinerie, war Teil der Propaganda, hat sich total hingegeben.“