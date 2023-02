Straßenkarneval : Karnevalisten wollen trotz Ukraine-Kriegs feiern

Köln/Düsseldorf Ein Jahr pausierte der Karneval wegen Corona ganz, ein weiteres Jahr fand das Treiben nur eingeschränkt statt. Jetzt aber drängt es die Narren mit Macht auf die Straße. Auch der Ukraine-Krieg ist für sie kein Hinderungsgrund.

In Köln hatte es an Rosenmontag statt eines Karnevalszugs eine Demonstration gegen den russischen Angriffskrieg gegeben, eine Viertelmillion Menschen beteiligte sich. Mainz hatte den Zug wegen Corona ebenfalls zum zweiten Mal abgesagt. Dieses Jahr hat die Mainzer Fastnacht das Motto: „In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!“

Persönliche Nähe und Gemeinschaft erleben

So besuche das Kölner Dreigestirn nicht nur bunte Sitzungen und Bälle, sondern auch Krankenhäuser, Sozialstationen und Hospize. Der Karneval solle den Menschen Kraft geben und ihnen kleine Auszeiten von den alltäglichen Sorgen und Nöten bescheren, sagte Kuckelkorn. „Und so werden weder der fürchterliche Krieg in der Ukraine noch die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien vergessen. Im Gegenteil: Für uns Narren ist der Zoch mit seinen Persiflagen das wichtigste Instrument, um solche Missstände öffentlich aufzuzeigen und zu kritisieren.“