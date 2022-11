Leute : Kate Hudson gratuliert Mutter Goldie Hawn zum 77.

Goldie Hawn und ihre Tochter Kate Hudson 2018 in Los Angeles. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles „Strahlendes Licht“: Schauspielerin Kate Hudosn macht ihrer Mutter Goldie Hawn Komplimente zum Geburtstag.

Mit gemeinsamen Fotos und einer ausgiebigen Liebeserklärung hat Schauspielerin Kate Hudson („Almost Famous“) ihrer Mutter Goldie Hawn („Der Club der Teufelinnen“) zum 77. Geburtstag gratuliert. „Ich frage mich, ob Gott wusste, was die Sterne da ausgeheckt haben, um dieses strahlende Licht zu erschaffen?“, schrieb die 43-Jährige auf Instagram über Hawn. Sie habe eine Lust am Leben und einen fröhlichen Geist, als sei sie nicht von dieser Welt, so Hudson.