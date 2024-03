Angebot aus Hessen Katholische Gemeinde verkauft Kirche über „Kleinanzeigen“

Für den Verkauf ihrer Filialkirche in Lispenhausen, einem Stadtteil von Rotenburg an der Fulda, geht die katholische Pfarrgemeinde St. Franziskus Bebra-Rotenburg einen ungewöhnlichen Weg: Die im Jahr 1963 erbaute Kirche „Zur Schmerzhaften Mutter Gottes“ wird Interessierten auf der Online-Verkaufsplattform „Kleinanzeigen“ mitsamt Pfarrhaus, Kloster und Glockenturm für 395.000 Euro angeboten. Das größere Anwesen sei unwirtschaftlich geworden, sagte Pfarrer Andreas Schweimer am Montag im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).