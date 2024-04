Kurioser Fall mit ernstem Hintergrund Katholische Kirche erlässt der Stadt Trier Schulden – nach 435 Jahren

So viel Geld hatte die Stadt Trier einer Pfarrei zuletzt pro Jahr überwiesen. Doch mit der jährlichen Zahlung ist nun Schluss – nach 435 Jahren. Begonnen hatte es mit dem Tod Dietrich Flades. Der 1534 in Trier geborene und dort 1589 gestorbene Flade war ein wichtiger Mann: Stadtschultheiß, Kurfürstlicher Rat, Professor, Rektor der Universität und Richter in Hexenprozessen. Ironie der Geschichte: Am Ende wurde er selbst Opfer eines Hexenprozesses. Er wurde erdrosselt und dann verbrannt.