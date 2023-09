Katze steckt in Glas fest Tier im Einmachglas löst Rettungseinsatz aus

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei im Kreis Siegen-Wittgenstein: Dort beobachtete ein Passant in Kreuztal am vergangenen Freitagabend eine herrenlose Katze. Das Tier „hatte beim Streunen wortwörtlich zu tief ins Glas geschaut“ und war mit seinem Kopf in einem Einmachglas stecken geblieben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.