Gesundheitsminister : Kein gutes WG-Match: Karl Lauterbach lebt wieder allein

Berlin Der Politiker erzählt von seinem Privatleben und spart nicht aus, dass er für Arbeiten im Haus nicht geeignet sei. Auch Kochen sei nicht sein Ding.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wohnt wieder alleine, nachdem er sich in Berlin viele Jahre eine Wohnung mit seiner erwachsenen Tochter Rosa geteilt hatte. „Meine Tochter ist kürzlich ausgezogen, weil sie jetzt in Köln arbeitet“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“.